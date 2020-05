Caso Mario De Michele.L’ex Sindaco di Orta di Atella chiede di leggere audizioni alla Commissione di Inchiesta

Orta di Atella. La vicenda di Mario De Michele, ex Direttore di Campania Notizie, sta iniziando a produrre i suoi effetti che, inevitabilmente, vanno a ripercuotersi sulla politica del territorio.

L’ex Direttore di Campania Notizie e’ indagato per simulazione di reato : gli si imputa di avere creato falsi attentati al fine di ottenere una visibilita’ mediatica e pubblicitaria.

A scendere in campo Andrea Villano, ex Sindaco di Orta di Atella, la cui amministrazione comunale fu sciolta dal Ministero dell’Interno nel dicembre 2019 per infiltrazioni camorristiche.

” Quella di Mario De Michele e’ una brutta vicenda nata sulla nostra pelle-ha dichiarato Andrea Villano- Il tutto e’ avvenuto sulla base di falsi attentati ai danni di un giornalista . A questo punto ci chiediamo se e quale ruolo e’ stato ricoperto nell’ambito delle valutazioni che hanno condotto allo scioglimento del Consiglio Comunale di Orta di Atella”.

E continua:

“La verità è sempre figlia del tempo e quella che sta emergendo sulla vicenda Mario De Michele è una verità sconcertante e che deve necessariamente fare luce su atteggiamenti e personaggi che negli ultimi anni hanno determinato in modi diversi anche la vita politica del nostro territorio.

Quello che sta venendo alla luce ci lascia sgomenti ma fino ad un certo punto. Già nell’Ottobre 2018, quando il giornalista denunciava le prime presunte aggressioni e tentativi di violenza, ci siamo preoccupati di chiedere al Prefetto una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza. In quella sede il Prefetto stesso ci informò che nessuna recrudescenza della criminalità organizzata esisteva sul territorio Atellano.

Nel frattempo continuava senza sosta e con sempre maggiore aggressività l’offensiva mediatica di Campania Notizie nei confronti di tutta la Comunità Ortese e soprattutto verso la compagine di governo cittadino, bersaglio quotidiano di una campagna mediatica fuori ogni misura che spesso colpiva non solo l’attività politico amministrativa ma anche fatti personali e affetti familiari.

Abbiamo subito per mesi una vera e propria aggressione mediatica, cavalcata strumentalmente da chi forse pensava di trarne un profitto. Probabilmente pianificata nei minimi dettagli da chi, con tutta evidenza, non desiderava che il nostro territorio trovasse la serenità per affrontare i problemi gravi da cui è afflitto.

Chiederemo immediatamente di poter leggere le diverse audizioni avute dallo stesso De Michele presso la Commissione di Accesso insediatasi ad Orta di Atella il 1 Marzo 2019. Ci fa rabbrividire oggi l’ipotesi che un pericoloso calunniatore ed inventore di false storie possa aver condizionato le sorti di una esperienza amministrativa e quindi di un intero territorio chissà per quali fini e quali pericolosi interessi.

Valuteremo concretamente l’ipotesi di costituirci come parte civile al processo che riguarderà il direttore di Campania Notizie.

Nonostante tutto riteniamo però che non vada abbassata la guardia nella lotta alla Camorra e nella difesa di quanti raccontano la quotidianità di una terra che continua ad essere attraversata da interessi che superano il solco della legalità. Esprimiamo pertanto la nostra vicinanza e gratitudine a quella stragrande maggioranza di giornalisti onesti che ogni giorno rischiano tutto per raccontare la verità.

Attendiamo con fiducia che la magistratura faccia totalmente luce su una brutta vicenda nata sulla nostra pelle e cercheremo di capire fino in fondo cosa è successo.

A Mario De Michele ed alla sua famiglia la verità ha ridato la serenità di vivere senza bisogno di essere scortati, quella stessa verità che aspettano tutte le vittime lasciate lungo il cammino di questa triste menzogna”.