Castel Volturno, atti vandalici al Palazzetto dello Sport / individuati i responsabili

Castel Volturno – Era già stato intensificato dalla Union Security il servizio di vigilanza alla struttura sportiva in via Occidentale, dopo che per ben quattro sere era stata oggetto di atti vandalici. Successivamente, nel corso di un’ispezione, una banda di 4 ragazzi è stata fermata dai vigilanti della Union e da una pattuglia dei Carabinieri.

Ad un primo sopralluogo ad opera di una squadra comunale per la manutenzione e i lavori pubblici, ammonterebbe a circa 30mila euro il danno perpetrato la scorsa sera al Palazzetto dello Sport.

Devastato a pochi giorni dall’inaugurazione, dopo il completamento dei lavori, vede posticiparsi il taglio del nastro e la sua apertura.

Identificati i responsabili introdottisi nella struttura.

Si tratta di una decina di ragazzi, tutti minorenni, sorpresi in flagranza di reato dai Carabinieri. Condotti in caserma, sono poi stati avvisati i genitori che hanno raggiunto e riportato i figli a casa.