CASTEL VOLTURNO (CE) E MONDRAGONE (CE). CONTROLLI STRAORDINARI IN AREA DOMITIA. DUE ARRESTI E UNA DENUNCIA DA PARTE DEI CARABINIERI.

Dal primo pomeriggio di ieri e durante l’intero arco serale i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone (CE) hanno eseguito, in area domitia, un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli, in Castel Volturno (CE), i militari dell’Arma hanno proceduto all’esecuzione di un provvedimento cautelare, per pene concorrenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara nei confronti di una trentottenne del luogo, in atto sottoposta agli arresti domiciliari, riconosciuta colpevole di furto aggravato e continuato in concorso, tentata rapina aggravata in concorso e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Inoltre, nello stesso comune, sulla strada provinciale 261, è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato e porto di armi o oggetti atti ad offendere, un cinquantenne del luogo. L’uomo è stato bloccato, a seguito di inseguimento, a bordo di un autovettura risultata oggetto di furto denunciato poco prima presso la Stazione Carabinieri di Sant’Andrea del Pizzone (CE). Il deferito, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro. l’autovettura recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.

Inoltre gli stessi militari hanno proceduto, in Mondragone (CE), a rintracciare ed arrestare un cinquantenne del luogo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di l’Aquila – ufficio esecuzioni penali, poiché riconosciuto colpevole di truffa in concorso e attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

I controlli effettuati hanno consentito, infine, di identificare 66 persone e sottoporre a controllo 32 automezzi e 5 esercizi commerciali.