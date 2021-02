Castel Volturno. Città abbandonata. Diana: “Buche stradali espressione del baratro amministrativo”

Il comunicato:

Castel Volturno. “Si continua a mortificare la Città, nominando assessori ‘politici’, pur di mantenere insieme una maggioranza risicata. Se questo è il nuovo, siamo davvero alla frutta!!” Questo quanto dichiarato da Cesare Diana, volontario Caritas ed ex consigliere comunale, che continua:

“Il Sindaco ignora il 90% del territorio senza dargli opportuna rappresentanza. In giunta, su 5 assessori, 3 sono ‘professionisti’, di sicuro valore e con curricula alla Draghi, eppure la città è al collasso. Basta vedere anche le piccole cose, in un mese nessuno di questi illustri amministratori cittadini è riuscito a far chiudere neppure una buca, costringendo i castellani al ‘Buca day’ autofinanziato, per tentare di risolvere il problema che affligge tutta la città e in particolar modo Pinetamare.”

“Ogni giorno – conclude Diana – cerchiamo di scansare le buche stradali, ma purtroppo sono espressione del baratro amministrativo in cui siamo piombati.”