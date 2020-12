Castel Volturno, Diana: “Attaccati alle poltrone, il comune come set pubblicitario dei sofà”

“Il comune di Castel Volturno sembra essere diventato il set ideale per le pubblicità dei sofà. A fine anno continua infatti, lo spot per promuovere una poltrona da consigliere in cambio di una da assessore. Un vero e proprio affare, ma non per i cittadini che ricordano bene che per avere la maggioranza occorrono minimo 8 consiglieri, mentre ci sono solo 5 assessori.” Questo quanto dichiarato da Cesare Diana ex candidato sindaco ed ex consigliere castellano, che continua: “I conti non tornano né per avere la maggioranza né tantomeno per approvare il bilancio, a questo punto conviene allargare la Giunta e propinare, con tanto di fiocco rosso natalizio, l’ultima allettante ed esilarante offerta da non perdere.”

“Il sindaco – sottolinea Diana – sta amministrando a suon di assessori per garantirsi i voti necessari per andare avanti. Questo ovviamente non esiste in nessun tipo di amministrazione, perché la giunta è espressione delle componenti politiche e tecniche. Inoltre, si nota il cambio vertiginoso dei pubblici amministratori avvenuto in un anno e mezzo, che non ha fatto altro che peggiorare progressivamente la situazione. Non c’è continuità amministrativa, non c’è un progetto per il territorio. Andare ad amministrare per il semplice gusto di vincere le elezioni e attaccarsi alla poltrona non dovrebbe essere l’obiettivo di nessuna persona che ha una visione della città”.

“Fa riflettere – conclude Diana – che in questa anomala situazione, l’opposizione sia totalmente assente, fatta eccezione per Schiavulli dei 5 stelle e Peppe Scialla del Pd. Vista la continua televendita delle rilassanti poltrone, probabilmente gran parte della minoranza si sarà abbandonata all’indolenza.”