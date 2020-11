Castel Volturno, domate le fiamme al piano terra di una villetta durante la notte

Castel Volturno – Era all’incirca l’una quando nella notte appena trascorsa una villetta di due piani sita in viale Taro, nel comune di Castel Volturno, è stata interessata da un incendio nel quale non sono risultate persone rimaste ferite. Tempestivo è stato infatti l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dal distaccamento di Mondragone, che è riuscito a limitare i danni alla struttura evitando il propagarsi delle fiamme al piano superiore dopo il loro estendersi a tutto il piano terra fino a raggiungerne le finestre. Si è reso necessario l’ausilio di un’autobotte inviata dalla sede centrale del Comando per contenere e spegnere l’incendio. Sul posto anche il Nucleo di Polizia Giudiziaria dei Vigili del Fuoco per accertarne le cause.