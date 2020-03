Castel Volturno. I ringraziamenti del segretario cittadino di FDI Flavio Iovene per invio Esercito

Con grande soddisfazione accogliamo l’invio dell’Esercito Italiano nella nostra Città che sarà impiegato per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, in ottemperanza di quanto previsto dai Decreti ministeriali e dalle Ordinanze regionali e comunali per contrastare la diffusione del COVID19.

A nome mio personale, dei simpatizzanti, degli iscritti e del Direttivo cittadino esprimo il più vivo e sincero ringraziamento al Ministro dell’Interno, Dottoressa Luciana Lamorgese, al Ministro della Difesa, Onorevole Lorenzo Guerini, per aver ascoltato la richiesta di aiuto del nostro Sindaco Luigi Petrella e di tutta la cittadinanza di Castel Volturno che, con senso di grande responsabilità e di appartenenza, sta avendo in questo triste momento un comportamento esemplare.

Un grazie particolare va indirizzato alla nostra Leader Nazionale, On. Giorgia Meloni, che ci è sempre vicina e che, nel corso di questi anni, ha posto in essere azioni parlamentari a tutela del nostro territorio. Noi non dimentichiamo che poco meno di due anni fa, l’Onorevole Giorgia Meloni ottenne, attraverso un iter parlamentare non facile, l’invio di un contingente di circa 200 militari che, poi, i due Governi Conte hanno disatteso e che la sinistra e il PD hanno sempre criticato e osteggiato.

Ci fa piacere che anche la Regione sia venuta a più miti consigli anche se, come al solito, aveva immaginato l’impiego dei militari in altre zone. Grazie alla tenacia dei nostri riferimenti provinciali, nella persona del Commissario Avv. Marco Cerreto e della Direzione Nazionale nella persona dell’Avv. Gimmi Cangiano, questa scelta scellerata è stata scongiurata.

A Marco e Gimmi vanno i nostri più accalorati ringraziamenti per essere baluardi del partito e del nostro territorio, soprattutto nei confronti di quella parte della politica che adesso, cerca di “salire sul carro dei vincitori”, per mero opportunismo politico. La nostra speranza è che questo momento emergenziale e tristissimo che ha colpito tutta l’Italia e il Nord in particolare, possa finire al più presto per tornare alla vita di prima che, ora come ora, apprezziamo tantissimo.