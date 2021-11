CASTEL VOLTURNO: PREMIO “LA TORTUGA” ALLE ECCELLENZE DI TERRA DI LAVORO

CASTEL VOLTURNO (Raffaele Raimondo) – E’ programmata per lunedì 29 novembre, alle ore 19, presso il ristorante La Tortuga, a Castel Volturno in via Torre 2, la cerimonia finale del Premio “La Tortuga” che si rinnova in 2^ Edizione nello scorcio finale di quest’anno 2021. Alla manifestazione – che si svolgerà in osservanza alle norme antiCovid 19 – saranno presenti la RAI di Napoli, emittenti private e giornalisti della carta stampata e di testate online. Inoltre, lo show man di classe Luciano Capurro (pronipote del grande Giovanni Capurro, autore della celeberrima canzone ‘O sole mio) ed i suoi artisti di Napolincanto, allieteranno la serata.

L’Evento, fin dal suo esordio in ambito municipale, nel 2019, ad iniziativa dello chef Antonio Del Sole, ormai famoso in Italia e all’estero, ottenne un notevole successo. Ora torna, a dimensione provinciale, specificamente titolato “Eccellenze di Terra di Lavoro”: un’espansione non solo geografica (che nel tempo si amplierà progressivamente a livello regionale, interregionale, nazionale…), ma anche qualitativa giacché puntare sul migliore patrimonio esistentesignifica anzitutto valorizzare le perfomances di ogni Settore pubblico e privato; equivale inoltre a disegnare ipotesi di sviluppo sostenibile in tutti i campi della produzione, dei servizi, della cultura.

Le risorse del casertano sono effettivamente consistenti, ma in larga parte sottoutilizzate: il Premio vuole dunque proporsi come incentivo verso analisi documentate e ardite, che diano luogo alle sinergie indispensabili onde recuperare gli storici ritardi e progettare/implementare percorsi di crescita sostanziale.

Nel corso della conferenza-stampa di annuncio della manifestazione è emerso che fra le personalità alle quali, in questa 2^ Edizione, sarà conferito il Premio “La Tortuga” si annoverano i questori emeriti Biagio Ciaramella e Alberto Francini, il Comandi delle Forze dell’Ordineimpegnate sul territorio, il col. pil. Andrea Nanni comandante del 9° Stormo “F.Baracca”, la giornalista Francesca Nardi, il campione mondiale di pugilato Patrizio Oliva ed altri personaggi di spicco della Chiesa, della Cultura, della Comunicazione, dell’Imprenditoria e delle Professioni.