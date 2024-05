Castel Volturno .Presentata la lista del PSI a sostegno di Petrella Sindaco

A Castelvolturno, in una sala affollatissima, con la presenza di figure istituzionali sovracomunali, la delegazione del PSI Campania, con il segretario regionale Michele Tarantino ed il componente del

Consiglio nazionale, Espedito Ziello, hanno tenuto a battesimo la lista del Partito

socialista italiano a sostegno di Anastasia Petrella Sindaco.

Un momento di entusiasmante partecipazione di cittadini, candidati ed addetti ai lavori.

A Castelvolturno si ripresenta dopo anni, la lista

del PSI con il proprio simbolo- dichiara Michele

Tarantino- grazie al lavoro dei referenti locali in sinergia con quelli regionali e nazionali.

Siamo convinti che le Amministrative risulteranno un successo per i candidati Socialisti, per la candidata sindaco Petrella, ci auguriamo in sinergia con la grande battaglia alle elezioni europee che sta’ conducendo il nostro segretario nazionale Enzo Maraio con la lista STATI UNITI D’EUROPA.

Soprattutto attraverso i successi elettorali matura il rafforzamento del Partito.

Ed in politica l’appartenenza territoriale del unita all’azione propositiva- conclude il segretario regionale- è sempre garanzia di importanti successi.

Siamo sicuri che a Castelvolturno torneranno i socialisti in consiglio comunale -ribadisce E.Ziello- e forniranno un contributo importante al cambiamento della città.

Aumenteremo la compagine di amministratori in provincia di Caserta, provando nel contempo a garantire il massimo sostegno al nostro segretario Maraio, per l’elezione al parlamento europeo.

Il lavoro che la segreteria regionale sta’ compiendo- conclude Ziello- è encomiabile,

visto che a differenza di tanti altri partiti, l’unico strumento che il PSI può utilizzare rimane esclusivamente la politica.