Castel Volturno, quattro i giovani coinvolti in un tragico incidente

Castel Volturno – Si è verificato intorno alle 23,00 di ieri sera, martedì 6 ottobre, il tragico incidente in cui sono rimasti coinvolti quattro ragazzi. L’ auto, una Fiat Punto, su cui viaggiavano lungo via Occidentale, a Castel Volturno, è uscita di strada finendo in un dirupo dopo essersi ribaltata.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente le cui cause sarebbero da riferirsi ad una perdita di controllo dell’autovettura, la cui posizione, localizzata solo grazie all’ausilio del Gps, ha reso particolarmente difficili le operazioni di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre dal veicolo i giovani.

Di Castel Volturno i quattro giovani amici coinvolti.

Fra questi,un 18enne è deceduto sul colpo.

In seguito all’intervento del personale del 118, il conducente di 24 anni, la cui prognosi è ancora riservata, è stato trasportato all’ospedale di Caserta dov’è attualmente ricoverato.

Alla clinica Pineta Grande sono invece ricoverati, anch’essi in prognosi riservata, gli altri due giovani di 19 e 21 anni.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri e la Polizia di Stato.

Ad indagare sull’accaduto i Carabinieri della stazione di Castel Volturno affiancati dai colleghi della Compagnia di Mondragone.