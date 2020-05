Castel Volturno. Saltano per il secondo giorno consecutivo gli allenamenti del Napoli

di MARCO ROMANO

Saltano per il secondo giorno consecutivo gli allenamenti del Napoli a Castel Volturno.

La data prevista per il ritorno al campo era prevista per l‘8 maggio ma ad oggi ancora nessuna notizia ufficiale. Tra i pochi particolari trapelati però, sappiamo che gli allenamenti saranno facoltativi.

Ci giungono informazioni sulle modalita’ di allenamento.

Infatti , dovrebbero essere tre i turni di lavoro, a cominciare dai portieri. Meret, Ospina e Karnezis saranno seguiti da Alessandro Nista. Poi ci saranno gli altri azzurri divisi in due turni e per tre campi. I calciatori manterranno una distanza di 30 metri.

L’intera rosa si allenerà per circa un’ora, attraverso una metodica di lavoro che sarà suddivisa in “stazioni”, una di tecnica, l’altra fisica ed infine una muscolare. Ognuno dei tecnici del Napoli sarà a presidio delle singole stazioni, così da seguire in maniera capillare il lavoro di ciascun calciatore.

Inoltre, sappiamo che i giocatori dovranno raggiungere il campo oltre che individualmente ma anche senza passare dagli spogliatoi, né prima, né dopo il training.

Il ritorno a agli allenamenti precisa la società, sarà un‘attività spontanea, posta quindi a discrezione del singolo giocatore se tornare oppure aspettare nuove disposizioni ufficiali.