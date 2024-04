Castel Volturno. Si rinforza la coalizione di Anastasia Petrella: ecco altri 4 candidati

Si arricchisce sempre di più la coalizione della candidata sindaco

Anastasia Petrella, che corre per la fascia tricolore del Municipio di

Castel Volturno. Alle prossime elezioni amministrative, prevista per l’8

e 9 giugno, tanti professionisti hanno deciso di sostenere con forza LA

Petrella per dare vigore ad un futuro migliore per tutti i residenti e

per coloro che hanno a cuore le sorti della città.

A scendere in campo ci sarà Francesca Marzano, classe 1999: giovane,

carismatica e determinata. Una ragazza che crede ancora nella sua città

e ha deciso di mettersi in gioco per poter contribuire alla rinascita di

Castel Volturno: “Ho scelto di candidarmi al fianco di una persona che

dimostra coraggio, forza e intelligenza. Farsi carico di un paese che

sembra crollare, dove ormai scelgono tutti la strada più facile, ovvero

“andare via”, non è per tutti. Il cambiamento non avverrà sicuramente in

breve tempo, c’è bisogno di sacrificio come in tutto ma con impegno e

dedizione tutto è possibile. Basta crederci”.

Determinata ad apportare un cambiamento positivo a Castel Volturno anche

Immacolata Mauriello, una persona ottimista e pronta a far tanto per

questa città con impegno e dedizione. “Sono una cittadina di Castel

Volturno da quando sono nata: ho vissuto la mia infanzia qui dove una

volta era la zona più bella del litorale e oggi sono qui perché vorrei

finalmente vedere la nostra zona tornare come prima con l’aiuto di tutti

noi”.

Poi c’è anche un laureando in Scienze Motorie, Alessio Lauritano, che ha

deciso di affiancare al suo percorso accademico quello politico

mettendosi in gioco in questa avventura. In particolare, motiva così la

sua candidatura: “Ho deciso di candidarmi con Anastasia perché

condividiamo una visione comune per il futuro della città, basata

sull’entusiasmo, la determinazione e la volontà di lavorare insieme per

il bene della comunità. La sua personalità decisa, solare e amichevole

si integra perfettamente con la mia, formando una squadra dinamica e

positiva pronta a affrontare le sfide e a portare cambiamento positivo”.

Molto impegnata in ambito sociale e politico e da sempre attenta al

mondo femminile e all’integrazione tra culture e popoli, Simon Maria Da

Conceicao ha deciso di portare tutta la sua esperienza in questa

avventura insieme a Petrella: “Mi candido perché amo Castel Volturno e

la voglio vedere più reattiva e accogliente, verso l’integrazione

sociale dei Cittadini e delle Cittadine di Paesi Terzi, un’idea di

integrazione come processo multi-relazionale dinamico, interattivo, non

discriminante. Questo è il momento in cui la società civile si deve

impegnare in prima persona, per dare un contributo nella direzione

indicata dall’Agenda 2030 e dei suoi 17 Obiettivi di Sviluppo

sostenibile e dal Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR);

inoltre credo nell’assunzione di responsabilità e nella valorizzazione

delle energie e delle idee innovative, che ho ritrovato nel programma di

Anastasia Petrella. Col nostro gruppo vorrei promuovere e consolidare la

cooperazione territoriale e regionale con un riferimento particolare

agli obiettivi indicati dalla “Programmazione integrata pluriennale in

tema di lavoro, integrazione e inclusione 2021 – 2027” della DG

Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

attraverso la conoscenza dei nostri Cittadini e delle Cittadine di Paesi

Terzi, anche con eventi, programmi culturali e l’arte in genere”.