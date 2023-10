Castel Volturno: siglato accordo tra Partito Animalista e Alleanza Neo Umanista

Ieri, in una cornice di serena convivialità, si sono incontrate le delegazioni di Alleanza Neo Umanista (movimento etico) e del Partito Animalista, rispettivamente rappresentate dal coordinatore provinciale Igor de Sio e dal coordinatore provinciale Carmine Munno e Andrea Adinolfi.

All’incontro hanno partecipato altresì il coordinatore nazionale di Alleanza Neo Umanista dr. Corrado Duglio, il Presidente della proloco di Castel Volturno Martino Vincenzo ed i rappresentanti dell’Associazione territoriale C’entro con il suo Presidente Giuseppe Miele e il Comitato Cittadino Città Domizia con il dr. Cesare Diana. Oggetto dell’incontro analisi dei limiti e delle potenzialità del territorio castellano per lo sviluppo di iniziative comuni e sinergiche atte a migliorare la qualità della vita e dell’ambiente nel suo complesso. Naturalmente tra le tante proposte emerse non potevano mancare quelle relative al connubio tra uomini ed animali, come ad esempio il salvataggio in mare e la terapia in acqua per bambini autistici con l’utilizzo di cani labrador, la Pet terapy e la cinomotricita per la riabilitazione e la risocializzazione di soggetti particolarmente svantaggiati. Affrontati tanti altri argomenti correlati, sottesi al benessere degli animali, come la lotta al randagismo, ed altri volti al miglioramento della vita sociale di minori ed anziani.

L’incontro si è concluso nella piena soddisfazione dei partecipanti e con l’impegno di addivenire al più presto alla stesura di un protocollo d’intesa tra Alleanza Neo Umanista e Partito Animalista per la programmazione e la realizzazione di attività di interesse comune e per la presentazione di una lista elettorale congiunta per il rinnovo del Consiglio comunale di Castel Volturno alle prossime amministrative.