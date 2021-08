Castel Volturno, successo per lo spettacolo “Danza e mare”

Castel Volturno– Lo spettacolo “Danze e Mare”,organizzato dall’Associazione “Bagnara che vive” e svoltosi il 19 agosto 2021 alle ore 18:00 presso il Lido Achille a Bagnara Castel Volturno (CE) a cura dei ragazzi del gruppo danza “LIBERI DI VOLARE” di Casal Di Principe (CE) è stato un susseguirsi di emozioni, come ha detto il presidente Aldo Di Resta nel discorso finale: <<Devo ringraziarvi, perché è stato semplicemente bellissimo, i loro gesti che hanno trasmesso un’emozione che è arrivata al nostro cuore e quindi devo ringraziare tutti questi ragazzi, dal presentatore un Mike Buongiorno giovane e voi che ci avete, con la vostra danza, con la vostra voce, trasmesso veramente tante emozioni. Ho visto gli sguardi, le preoccupazioni e le paure, ma la bellezza di questa cosa è stata anche in questo. Non è facile danzare sopra la sabbia quindi due volte ancora più bravi, ma soprattutto mi ripeto, bravi perché ci avete trasmesso delle emozioni e questa è veramente la cosa più importante perché quando si danza, si leggono delle poesie arrivare al cuore è stato un dono bellissimo……………>>

Lo spettacolo si è articolato in otto danze sia soliste, in coppia e in gruppo.

I protagonisti dello spettacolo sono stati, in ordine alfabetico:

Arrichiello Raffaele Cavaliere Erika Corvino Martina Mottola Gaia Rosano Rosa

ha presentato, in modo impeccabile Schiavone Salvatore

Sono state inoltre lette tre poesie che introducevano tre danze:

“Non posso” scritta da Pinotti Lavinia Andrea “Cancellami” e “Amore” scritte da Rosano Rosa