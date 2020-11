Castel Volturno/ Trovata senza vita nella camera da letto della sua abitazione

Castel Volturno – Presso il Royal Residence a Castel Volturno è stato rinvenuto, nella notte appena trascorsa, il corpo senza vita di una donna polacca, K. E., di 67 anni. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe provato a contattare una conoscente, una vicina di casa, per chiedere aiuto in seguito ad un malore da ricollegare presumibilmente ad un arresto cardiocircolatorio. Nonostante siano accorsi sul posto, gli uomini del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mondragone, quando hanno fatto irruzione nell’abitazione, si sono poi ritrovati di fronte al corpo esanime della donna nella propria camera da letto. A quel punto, i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso.