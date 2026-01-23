Castelvolturno, presidi e pattuglie interforze a tutela dell’ambiente e della legalità

Castel Volturno (CE), 23 gennaio 2026 – Proseguono senza sosta le attività congiunte dell’Esercito Italiano e delle forze di Polizia Locale finalizzate al contrasto dei reati ambientali e al rafforzamento della legalità sul territorio.

Nella giornata di ieri, lungo il litorale domizio di Castel Volturno, diversi assetti dei militari dell’Esercito, in sinergia con gli agenti della Polizia Municipale, hanno svolto mirati controlli interforze volti a riaffermare la presenza dello Stato in un’area dalle grandi potenzialità sociali ed economiche, ma troppo spesso segnata da fenomeni di illegalità diffusa e da gravi delitti ambientali.

Nel corso delle operazioni sono state identificate numerose persone; i controlli hanno inoltre portato all’elevazione di sanzioni amministrative e al sequestro di sei autoveicoli per gravi violazioni al Codice della Strada.

Parallelamente alle attività di presidio dell’ordine e della sicurezza urbana, una pattuglia del Raggruppamento “Strade Sicure” Campania dell’Esercito ha operato nelle aree periferiche e nelle campagne del territorio comunale, avvalendosi di un aeromobile a pilotaggio remoto (mini-drone APR Strix – DF). Il monitoraggio in tempo reale ha consentito di vigilare sulle zone più sensibili, con l’obiettivo di prevenire e contrastare sversamenti illeciti e altri reati ambientali.

L’azione coordinata tra militari dell’Esercito e Polizia Locale conferma la determinazione delle istituzioni nel contrastare l’illegalità e nel difendere l’ambiente, a tutela del territorio e della collettività.

