Castore Tescione compie 100 anni. Un vero pilastro nella storia di Caserta

CASERTA – Un evento importante nella storia della città di Caserta. Oggi Castore Tescione compie 100 anni. L’intera città di Caserta vuole esprimere tutta la sua gioia con un grande ed affettuoso augurio. A rendere ancora più omaggio a Castore sono le parole del primo cittadino di Caserta, avv. Carlo Marino, il quale afferma: “Castore Tescione oggi compie 100 anni. Un casertano innamorato della sua città , prima magistrato e poi avvocato . Una famiglia storica della città. Oggi sono stato a salutarlo, a dargli gli auguri e a portargli come sorpresa una copia del suo atto di nascita così come fu trascritto 100 anni fa dall’allora ufficiale di stato civile. Castore nella sua vita ci ha trasmesso amore per la nostra città. Auguri a lui e alla sua bella famiglia che stamane lo circondava in modo amorevole”.