Catello Maresca incontra gli studenti del Ferraris

Un incontro autentico e profondamente significativo quello che si è tenuto oggi, 21 gennaio 2026, presso l’Istituto Ferraris di Caserta.

Protagonista dell’evento il giudice Catello Maresca, che ha incontrato gli studenti regalando loro non una lezione “calata dall’alto”, ma un dialogo vero, umano, carico di passione e senso civico. Nonostante il prestigio e il calibro della sua figura, il giudice Maresca ha scelto un registro affabile, diretto e amorevole, parlando ai ragazzi con un linguaggio vicino al loro sentire. Le sue parole avevano il sapore di una legalità che nasce dal cuore, di una giustizia vissuta come missione e come scelta quotidiana da chi combatte con convinzione la criminalità organizzata. Dall’incontro è emersa la figura di un magistrato capace di conciliare autorevolezza e umanità: fermo nel far rispettare la legge, ma anche capace di uno sguardo compassionevole verso chi sbaglia, perché profondamente consapevole della complessità dell’animo umano. Il giudice Maresca, noto per il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata e per il ruolo determinante nella cattura del boss Michele Zagaria, ha coinvolto attivamente gli studenti in un dibattito intenso e partecipato sui grandi temi della vita: il senso del dovere, la felicità, l’amore. Ed è proprio sull’amore che si è concentrato il cuore del suo intervento: «Perché Falcone era innanzitutto un uomo d’amore». Da qui il riferimento al suo libro “Il genio di Giovanni Falcone prima il dovere”, un’opera che si propone di raccontare Falcone non solo come il magistrato simbolo della lotta alla mafia, ma come uomo: con le sue fragilità, la sua straordinaria forza d’animo e, soprattutto, con il suo incrollabile senso del dovere. Un messaggio di grande valore educativo per i ragazzi, racchiuso già nel titolo del libro, che – come ha tenuto a precisare lo stesso Maresca – “va letto tutto insieme, non c’è un sottotitolo”, quasi a sottolineare come genio e dovere fossero un tutt’uno nella figura di Giovanni Falcone. Lanciare un messaggio così forte e limpido alle nuove generazioni, spesso esposte a modelli discutibili in una società fluida e disorientante, significa offrire un’ancora di salvezza, una figura di riferimento solida, credibile, autentica. L’incontro si è concluso con le parole di ringraziamento della Dirigente scolastica, Fabiola Del Deo, che ha sottolineato il valore umano dell’esperienza: «Dottor Maresca, la ringraziamo. Ci ha colpito molto il suo atteggiamento paterno; i ragazzi hanno dimostrato, con il silenzio e l’ascolto partecipato, di aver fatto tesoro delle sue parole. Sono sicura che ciò che ha detto lascerà il segno». Parole accolte da un applauso fragoroso, segno tangibile di un incontro che ha saputo toccare mente e cuo