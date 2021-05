Causa Badius Project Giustizia è fatta … PER IL MOMENTO

Caserta. Si è discussa questa mattina, mercoledi’ 5 Maggio 2021, l’udienza presso la Prima Sezione Penale Collegio A del Tribunale di S. Maria C.V a carico del Signor P.M., noto commercialista casertano e amministratore contabile della Badius Project S.r.l, condannato ad anni 2 con pena sospesa.

Il Signor P.M era stato denunciato e querelato dall’Avvocato Alfredo Laganà nel lontano Febbraio 2015 con i seguenti capi d’accusa: :1) impedito controllo della documentazione relativa alla parte economico-finanziaria della Badius Project di cui il Laganà era socio e il Signor P.M unico amministratore. 2) appropriazione indebita (646 CP) aggravata e continuata. 3) mancata esecuzione dolosa di un provvedimento ex articolo 388 comma 2 CP.

Dopo una dura battaglia portata avanti dal Laganà e dal suo Avvocato nonchè collega e grande amico, Ugo Cioffi, oggi il caso è stato archiviato.

Il Signor P.M.in sede di processo presieduto dal Presidente Giovanni Caparco, è stato ritenuto responsabile per tutti i capi d’imputazione con condanna a:

2 anni di reclusione

500,00 euro di multa.

Pagamento delle spese processuali parte civile costituita dall’Avvocato Ugo Cioffi.

Pagamento a titolo provvisionale immediatamente esecutiva in favore dell’Avv. Aldo Laganà pari a 70.000 euro.

La corte ha 90 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.

Caserta oggi celebra la legge, la giustizia che sta accanto ai cittadini e ai lavoratori onesti. Aldo Laganà, nel momento in cui fu fondata la Badius Project , era un uomo entusiasta di intraprendere un nuovo percorso insieme a chi pensava fosse amico. Ma, purtroppo, si è ritrovato ad avere a che fare con un traditore, con uno che forse non ha chiari concetti importanti del vivere civile, come lealtà ed onestà. Oggi la battaglia è chiusa e ognuno ha la sua condanna. Oggi la giustizia ha fatto il suo corso e finalmente l’Avvocato Laganà torna a sorridere insieme con il suo difensore Ugo Cioffi (nella foto dell’articolo).

“Ho vinto contro M. due processi civili ed uno penale- ha dichiarato con soddisfazione Aldo Laganà– in questo processo penale l’unica difesa che M. ha articolato è stato un attacco personale ed infamante ai miei danni.

l’importanza del risalto dato alla notizia è la tutela delle persone che hanno sottoscritto i Preliminari di vendita che rischiano di non ottenere le case e di perderci pure i soldi. Non finisce qui- conclude- Ne vedremo delle belle. Vi sono altre procedure giudiziarie pendenti ed altre in arrivo.”