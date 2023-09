Causa incidente e si dà alla fuga. Arrestato dopo 15 giorni

San Marco Evangelista . Era il 28 Agosto 2023 quando un uomo alla guida della propria auto arrivato in viale della Libertà’ – direzione Via Cantone , tamponava un’altra automobile proveniente da Via dei Mille .

L’ uomo dopo L’ incidente fece perdere immediatamente ogni sua traccia . Peccato per lui che in zona abita C.G. militare dell’ arma che da quel giorno non si è’ dato pace e ha cominciato una serie di indagini personali per risalire al “ fuggitivo”.

Nella giornata di ieri , lunedì’ 11 settembre , proprio grazie al senso del dovere del Carabiniere sopra citato il colpevole è’ stato fermato e dovrà’ rispondere di reati penali molto gravi