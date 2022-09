Causa maltempo rinviata l’inaugurazione del campo sportivo polivalente

Pubblicità elettorale

Rinviato a data da destinarsi l’evento in programma Lunedì 26 Settembre alle ore 16,00.

Pubblicità elettorale

Pubblicità elettorale

Caivano (NA) – In comune accordo con il Comune di Caivano, guidato dal Sindaco Enzo Falco, per questioni di sicurezza pubblica, legate all’allerta meteo che prevede venti forti e temporali per tutta la giornata di Lunedì 26 Settembre, abbiamo stabilito di rinviare l’evento inaugurale del campo sportivo polivalente sito nel Parco Verde di Caivano, in Viale Tulipano.

Nell’esprimere il nostro rammarico, in quanto abbiamo convenuto tale decisione nella volontà di assicurare la sicurezza di tutti i partecipanti nonché di non vanificare il riscontro e il successo di un evento che richiede sforzi organizzativi, informiamo che sarà nostra premura comunicare le future decisioni.