Cava Monti. Bomba ecologica da mettere in sicurezza. A che punto siamo?

Maddaloni. L’Istituto Superiore di Sanità ha sancito, da pochi giorni, la stretta relazione tra il disastro ambientale della Terra dei Fuochi e le tante patologie sviluppatesi in Campania, causa di tante morti, anche tra bambini.

Cava Monti è uno di quei siti in cui 200.000 tonnellate di rifiuti speciali sono stati sversati per 25 anni. Il sito, alle porte di Maddaloni e vicino ad altri comuni limitrofi, deve essere messo in sicurezza.

Il consigliere Angelo Tenneriello di Maddaloni Positiva, torna sulla questione interrogando l’assessore all’ambiente per conoscere a che punto si è arrivati con le procedure.

Di seguito l’interrogazione:

Interr. cava monti 2