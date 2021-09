C’è qualcosa che non va… a via Napoli e dintorni. Le foto

Maddaloni (CE) – Dalla zona di via Napoli ci sono giunte 2 segnalazioni che vi riportiamo. La prima riguarda la raccolta dei rifiuti in via Matilde Serao. Un lato è pulito con i bidoni vuoti e in ordine; il lato opposto si sveglia la mattina con i bidoni ancora pieni? Una strana incongruenza, che i residenti non si spiegano e ci hanno segnalato, visto che è un pò di tempo che accade. Guarda le foto che seguono:

Pubblicità elettorale

Così come è da tanto che non vedono un operatore ecologico a pulire la strada.

Poco distante, in zona fiera settimanale invece accade che l’illuminazione pubblica è accesa di giorno, ma la notte no… e questo pare che anche duri da un pò.

Cosa che poco fa gioire i cittadini contribuenti che pagano le tasse e che assistono a questo spreco, tra l’altro alla vigilia dei temuti annunciati aumenti vertiginosi previsti di qui a breve nel settore dell’energia.