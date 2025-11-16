Celebrazione Eucaristica del Vescovo Cirulli per il primo incarico di don Michele

Questa mattina Don Miche Zullo, di solo 31 anni, ha ricevuto il primo incarico ecclesiale dal vescovo Giacomo Cirulli nel Convento di Sant’Antonio.

Il giovane sacerdote in questa mattinata domenicale, durante la Santa Messa ha ricevuto dal Vescovo Cirulli l’incarico di amministratore parrocchiale dei fedeli della Comune di Tora e Piccilli.

Nell’omelia il Vescovo ha ricordato ai fedeli che dobbiamo essere operatori di vita cristiana, invitando a mettere da parte le sciocchezze che a volte ci consumano e precisando che la nostra Verità si chiama Vangelo. “Io sono qui per questo, per dire che Gesù Cristo è Via, Verità e Vita.” Né ha dimenticato il riferimento alle persone più fragili, citando l’odierna “Giornata Mondiale dei Poveri”, istituita da Papa Francesco. “Siamo tutti sorelle e fratelli e dobbiamo voler bene soprattutto alle persone che stanno male.”

Il Convento di Sant’Antonio era stracolmo di fedeli, che occupavano anche le navate laterali. Nei primi banchi i familiari di don Michele, il sindaco di Tora e Piccilli, Vincenzo D’Agostino, e gli amministratori comunali; il vicesindaco di Sant’Angelo d’Alife (paese nativo di don Nichele), Antonio Vigliotti, e la consigliera Rosalba Marino; la rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri di Marzano Appio e della polizia municipale. Al termine della Celebrazione Eucaristica l’augurio e il benvenuto al nuovo parroco e il ringraziamento a don Martin Emilio Ortiz da parte del giovane presidente dell’Azione Cattolica locale, Antonio D’Agostino, e dal sindaco D’Agostino. A seguire nel piazzale antistante il Convento momenti di convivialità.