Celebrazioni Festa della Repubblica

In occasione dell’anniversario della vittoria, nel corso del Referendum avvenuto oramai 77 anni fa, della Repubblica sulla monarchia, le autorità casertane si sono riunite – questa mattina- davanti al monumento ai caduti.

Nel dettaglio: alle 10.00 il prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo ha deposto la tradizionale corona d’alloro e dato lettura del messaggio del Capo dello stato Sergio Mattarella.

In seguito ha avuto luogo la consegna di 35 onorificenze all’ordine al merito della Repubblica Italiana, conferite ai cittadini casertani meritevoli in specifico ambiti, con l’aggiunta di altre 5 onorificenze consegnate ai familiari delle vittime dei lager nazisti.

Non sono mancate commemorazioni da parte dei più giovani, nel tentativo di rimarcare l’importanza della giornata .