Celebrazioni per il 163° Anniversario dell’Esercito Italiano a Napoli

Napoli – Nasceva il 4 maggio 1861. Iniziative in tutta Italia. Oggi a Napoli nella bellissima piazza Municipio

l’Esercito Italiano celebra un anniversario significativo: i 163 anni della propria costituzione. Per celebrare questo importante traguardo e rafforzare il legame tra “l’Esercito degli Italiani” e i cittadini, è stato organizzato un evento significativo in tutte le piazze dei principali capoluoghi di provincia e a Napoli il personale del Comando Forze Operative Sud ha voluto celebrare l’evento in piazza Municipio, dando lustro non solo alla bellissima piazza, ma soprattutto a “Palazzo San Giacomo” sede del Comune di Napoli. I ragazzi in giro per la Città, accompagnati a volte da professori per viaggi di istruzione o semplici turisti, sono stati attratti dall’organizzazione posta in essere dai militari in piazza Municipio e hanno voluto conoscere da vicino il lavoro e l’impegno che l’Esercito Italiano svolge quotidianamente a favore dell’Italia. Ho potuto ammirare questo spettacolo emozionante nel momento del passaggio di una scuola che veniva da Foggia per un viaggio di istruzione e non ho potuto fare altro che ammirare il lavoro dei nostri uomini in uniforme e apprezzare il loro impegno e la loro dedizione immortalando il momento con una foto.

Una ricorrenza che arriva in un momento storico particolare come ricordato nel messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 163° compleanno dell’Esercito Italiano nel quale ha dedicato alle donne e agli uomini della Forza Armata parole di ringraziamento per la dedizione, la professionalità e soprattutto il senso di umanità che caratterizza il loro servizio alla Patria.