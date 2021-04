Cellole, alcuni beneficiari del reddito di cittadinanza ingaggiati per LSU

Cellole – Un’ iniziativa che a quanto pare è targata dalla nuova giunta cellolese di Di Leone, una trentina di cittadini di quello che è il Comune di Cellole nella provincia di Caserta nonostante stiano fruendo della misura del reddito di cittadinanza, saranno adoperati per quel che concerne i lavori socialmente utili.

Sulla iniziativa si è pronunciato Di LEONE con queste dichiarazioni ” Avrete notato già nella giornata di ieri- ha dichiarato il sindaco Di Leone- alcuni cittadini con la pettorina gialla in giro per la nostra cittadina. Si tratta di trenta delle persone che percepiscono il reddito di cittadinanza e che il Comune ha coinvolto in lavori di pubblica utilità come la manutenzione del verde pubblico e la vigilanza all’esterno delle scuole. Saranno impegnate nei prossimi giorni anche all’esterno dell’ufficio postale il sabato quando c’è il mercato per evitare assembramenti e presto anche nell’infopoint della Protezione civile per il piano vaccinale”, ha infine concluso Di Leone. Il coinvolgimento in queste attività dei cittadini che percepiscono il redditodi cittadinanza è sicuramente un passo in più che fa del Comune di Cellole un Ente virtuoso nella provincia di Caserta.