CELLOLE : ESTORSIONE CLAN MUZZONI

Blitz scattato alle prime luci del mattino a Cellole per il clan dei “Muzzoni” , sono state accusate due persone per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore locale , l’attività investigativa è partita nell’aprile 2023 dai carabinieri del nucleo operativo di Sessa Aurunca , che ha permesso di acquisire pesanti indizi nei confronti dei soggetti accusati , dal quale è uscita la famiglia Esposito nota come i Muzzoni.

Si sia il caso che da aprile a settembre 2023 , gli indagati avvalendosi del metodo mafioso avrebbero avrebbero minacciato e intimorito la vittima in più occasioni richiedendo il pagamento di una tangente .