Cellole/ Il legame dello scomparso giornalista Rai e politico David Sassoli con il territorio

Nella notte di martedì, 11 gennaio, a soli 65 anni, presso il CRO di Aviano (Pordenone), dove era ricoverato, è venuto a mancare per una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario il giornalista Rai, conduttore televisivo e politico italiano, nonché Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Una scomparsa che ha commosso tutta la Comunità Europea, non solo quella italiana. E non poteva non “scuotere” emotivamente anche la nostra terra, richiamando alla mente l’amore che egli nutriva per lei: un sentimento che si riscopre nella scelta di renderla una meta cui fare ritorno per le proprie vacanze, e dove aveva, pertanto, avuto modo di soffermarsi per qualche giorno fin da bambino. Soleva, infatti, trascorrere parte delle proprie ferie a Baia Domizia nel parco ‘Trimoletto’ e frequentare il (Lido) Rendez Vouz. Una località di mare, quella casertana, dove il suo ultimo soggiorno – era in vacanza con la famiglia – risale al periodo pre-epidemia, durante il quale fu accolto dall’allora sindaco di Cellole, Cristina Compasso. L’ ex presidente del Comitato Tutela Mare e Territorio di Baia Domizia, Alessandro Cioffi, a queste parole affida il suo ricordo: “Era una persona riservata ed umile. Amava Baia Domizia che frequentava con riservatezza, spesso accompagnato dalla sua scorta. Spesso ci confrontavamo sulle problematiche del territorio. Veramente una grande perdita”.

La Camera Ardente sarà allestita giovedì 13 gennaio in Campidoglio, nella sala della Protomoteca dalle ore 9:30 alle 18.

I Funerali di Stato si terranno venerdì 14 gennaio, alle ore 12:00 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, in Piazza della Repubblica a Roma.