Cellole/Mondragone, ore di spavento per i cittadini. Tromba d’aria si abbatte sui due Comuni

Cellole/Mondragone. Conseguenti ad un’emergenza climatica sempre più evidente nei fenomeni estremi ad essa associati, si contano i danni provocati dal maltempo delle scorse ore.

Forti raffiche di vento e pioggia e una tromba d’aria hanno colpito il litorale casertano, interessando i territori dei Comuni di Cellole e Mondragone.

Erano le 6:00 del mattino quando si è scatenato il violento temporale cui ha fatto seguito una tromba d’aria che si è abbattuta sul territorio di Cellole.

“Una tromba d’aria ha colpito il nostro territorio e ha causato diversi danni.

Siamo già in strada per ripristinare tutto.

Grazie a tutta la mia squadra, composta da Uomini sempre pronti ad intervenire in qualsiasi momento.

Segnalateci qualsiasi problema.

Fate attenzione.” È quanto ha dichiarato il sindaco Guido Di Leone.

Spostandosi nel Comune di Mondragone ingenti sono stati i danni subìti dal panificio Pagliaro in via Diocleziano, 5, ex via Cementare, dove, intorno alle 7:00, una tromba d’aria ha distrutto l’impianto fotovoltaico dell’immobile, ulteriormente danneggiato dalle raffiche di vento e pioggia, stando a quanto avrebbe fatto notare lo stesso proprietario indicando anche il muro e il cornicione.

Occupata da macerie e dai pannelli fotovoltaici volati giù dal tetto, il piazzale-giardino che si estende dinanzi alla proprietà.

Ammonterebbero a circa 30.000 € i danni riportati dalla struttura.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del distaccamento locale.

Non si sono registrati, fortunatamente, danni a persone e al personale che di buon’ora si reca per lavoro al panificio.

Segnalata via social anche la pericolosa caduta di un cipresso secolare proprio davanti all’ingresso del Cimitero.