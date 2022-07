Cellole/ “Tram Baia Night”, un’altra bellissima iniziativa tra le opportunità di crescita per il territorio

Cellole – Una prospettiva di crescita che si concretizza nel dare slancio ad una serie di opportunità per promuovere il turismo locale, è alla base dell’iniziativa “ Tram Baia Night”. Sarà così possibile per i turisti visitare da un punto di vista inedito – se si considera la novità che la sua introduzione viene a rappresentare – sia la cittadina di Cellole che la zona balneare, raggiungendo Baia Domizia e Baia Felice. Ben collegate tra loro dal nuovo servizio di trasporto; quest’ultimo sarà attivo fino al 31 agosto, e si rivelerà di certo un’ iniziativa che verrà positivamente accolta da molti. Previste nella fascia oraria 20:00 – 1:00, le corse partiranno tutti i giorni.

“La nostra nuova iniziativa è un bellissimo e caratteristico tram turistico, stile anni ‘60 con sedie in legno, che girerà ininterrottamente per Cellole, Baia Felice e Baia Domizia Sud. Il Tram Baia Night è un’altra nostra bellissima novità di questa grande estate. Ringrazio il promotore di questa iniziativa, il mio Assessore al Turismo e ai Trasporti Giuseppe Ponticelli, che ha spinto tanto per veder realizzata questa novità”, ha precisato il Sindaco di Cellole Guido Di Leone.

“Il servizio di trasporto è infatti eseguito con un tram su ruote vintage. Il veicolo ha tutte le caratteristiche di un autobus ma esteticamente ricorda un tram stile anni ‘60 con sedie in legno e sfinestrato. Il mezzo è dotato di 33 posti”.

“Credetemi è veramente bellissimo ed è una grande soddisfazione vedere cambiata la nostra località con tante nuove opportunità. Una crescita che è sotto gli occhi di tutti. La nostra Baia continua a volare e ad essere una grande meta turistica. Continuiamo a sognare insieme”, ha concluso il Sindaco.