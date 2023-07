Cellole/Una spiaggia libera e attrezzata a Baia: realizzato il bellissimo progetto per un turismo balneare inclusivo

Cellole. Attrezzata per fornire assistenza e accompagnamento alle persone con ridotta mobilità è la nuova spiaggia, libera e gratuita, inaugurata a Baia Domizia, e messa a disposizione dall’ente cellolese.

La località turistica è pronta ad offrire un turismo balneare inclusivo, che dia la possibilità alle persone con disabilità motorie e alle loro famiglie di accedere gratuitamente al servizio spiaggia.

Realizzato con l’Ambito C03 grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Regione Campania; lo splendido progetto, per garantire un servizio alle persone meno fortunate e a Baia, si deve all’adesione del Comune ad un’iniziativa promossa dalla stessa Regione, denominata “Tutti al mare”, che ha condotto alla bellissima realtà frutto della collaborazione tra il Sindaco – dott. Guido Di Leone – e l’Assessore ai Servizi sociali – dr.ssa Antonietta Marchegiano – con il beneplacito dell’Assessore al Turismo e al Demanio, Giuseppe Ponticelli.

“Un’importante traguardo raggiunto dall’ Ambito C03 che noi come Comune di Cellole ospitiamo orgogliosamente – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali, Antonietta Marchegiano.

“La parola chiave di questo progetto è l’accessibilità che rappresenta un diritto umano di cui tutti, indipendentemente dai propri limiti, hanno il diritto di godere; se poi accanto al termine accessibilità unisci il termine inclusione sociale inteso come possibilità di godere di beni e servizi , possibilità di aggregazione e lotta alla solitudine credo che venga fuori una combo perfetta che va incentivata e soprattutto sostenuta nel tempo”.

Venerdì 28 luglio l’apertura delle spiagge con l’inaugurazione cui hanno proceduto le due Amministrazioni di Cellole e Sessa Aurunca.

Per accedere al servizio basterà inviare la domanda presente su apposito modulo scaricabile dai siti Istituzionali dei Comuni dell’Ambito e indirizzarla al Comune di Teano – Capofila – al seguente indirizzo Pec: protocollo.teano@asmpec.it con la seguente dicitura: Domanda di partecipazione progetto “TUTTI AL MARE”.

La domanda può essere presentata fino al 10/09/2023.

In relazione al numero e alla provenienza delle domande pervenute si provvederà a redigere appositi turni per consentire a tutti coloro che presenteranno istanza di partecipare all’iniziativa.

Il Servizio sarà gestito dalla cooperativa, da anni impegnata nel sociale, “Officine Didaxé”.

Ad esprimere soddisfazione per il risultato ottenuto è stato anche il responsabile di “Officine Didaxé”, Pasquale Verrengia, sottolineando quanto sia fondamentale la sinergia tra enti pubblici e enti del terzo settore per lo sviluppo del territorio.

L’attività sarà organizzata e gestita senza scopo di lucro e svolta con modalità che consentano il conseguimento di finalità collegate al benessere psicofisico individuale, alla tutela della salute, e favoriscano l’aggregazione e la partecipazione dei beneficiari ai diversi momenti di vita collettiva.

Due le spiagge attrezzate per l’accoglienza di 16 utenti , 8 per ciascuna spiaggia (CELLOLE E SESSA AURUNCA).

Gli utenti beneficiari dovranno essere accompagnati da un familiare o da un conoscente.

Possono presentare domanda i cittadini con disabilità residenti nei Comuni che rientrano nell’Ambito C03 (Teano, Cellole, Sessa Aurunca, Roccamonfina, Francolise, Tora e Piccilli, Galluccio, Conca della

Campania, Presenzano, San Pietro Infine, Rocca d’Evandro, Caianello, Mignano Monte Lungo, Vairano Patenora , Pietravairano e Marzano Appio).