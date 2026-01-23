“Cent’anni d’arte, una storia familiare” al Festival della Vita

Comunicato Stampa

Inserita tra le altre nelle attività della 16° Edizione del Festival della Vita 2026 la mostra è stata allestita al Quartiere Militare Borbonico, Via Quartiere Nuovo Casagiove Caserta, grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale che ha patrocinato l’evento. Ma sono tantissimi i partener dell’iniziativa, oltre al Comune e al Festival infatti, grazie anche a due momenti formativi nei giorni della mostra hanno patrocinato l’evento anche l’Ordine dei Giornalisti della Campania e il CORECOM Campania, UCSI Campania, l’Istituto Comprensivo Giannone Da Vinci – De Amicism e molte realtà associative della Campania.

Tra proiezioni, presentazioni di libri, esperti e opere d’arte la cultura risplende nell’antico palazzo Borbonico recentemente allestito con la Biblioteca Parlante realizzata in collaborazione con l’accademia di Belle Arti.

La Mostra racconta di una storia con tre generazioni di artisti. Saranno esposte opere di Augusto Simeoni, Luciano Guiotto e Stefania Guiotto, rispettivamente nonno, padre e figlia. Per la formazione invece due temi di grande attualità mercoledì 28 gennaio dedicato ad insegnanti, famiglie e studenti per un uso consapevole degli strumenti digitali e giovedì 29 gennaio un corso di deontologia per giornalisti aperto a tutti.

Il programma nel dettaglio:

Domenica 25 gennaio alle ore 17.00 Conferenza di presentazione dal titolo “Vivere è…collaborare. La città educante”, ispirato al tema della collaborazione della 16° edizione del Festival, verrà inaugurata la Mostra d’arte “Cent’anni d’arte, una storia familiare” con le opere di Augusto Simeoni, Luciano Guiotto, Stefania Guiotto. La mostra resterà aperta dal 25 gennaio al 1°febbraio 2026 ed è ad entrata libera.

Intervengono Giuseppe Vozza Sindaco di Casagiove; Gennaro Caiazza Assessore alla Cultura Comune Casagiove; Pasquale Iorio Le Piazze del Sapere Ripartire con la Cultura; Antonella Nigro Critico d’arte; Don Nicola Lombardi, Vittorio Russo Scrittore con il libro “L’india nel cuore”; Olga Ricciardi Presidente Associazione De Natura in Homine e Libro d’artista ragazzi a cura dei lettori DNiH: Nicole, Sofia, Emilia, Cristiano, Andrea, Anna, Sophie, Grace, Mariarosa, Denise. Inoltre Giovanna Donnarumma e Gennaro Ippolito Associazione Lineadarte Officina Creativa Biennale del Libro d’artista; con la partecipazione straordinaria di Silvana Virgilio Vicepresidente ASMEF; Matteo De Maio autore; Franca Simeoni; e il Maestro GiòSciò. Modera e presenta la mostra la giornalista Stefania Guiotto.

Mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 15.30 Seminario “Conoscere il digitale per un utilizzo umano e consapevole delle tecnologie” dedicato a studenti, genitori e insegnanti, e aperto a tutti.

Intervengono Giuseppe Vozza Sindaco di Casagiove; Gennaro Caiazza Assessore alla Cultura comune Casagiove; Maria Bianco Dirigente Istituto Comprensivo Giannone De Amicis Da Vinci; Giuseppe Pilato Presidente UCID Caserta. Relatori Carola Barbato Presidente Corecom Campania e Coordinatrice Corecom delle Regioni e delle Provincie Autonome d’Italia; Francesco Manca Segretario Generale Accademia Studi Giuseppe Toniolo APS; Domenico Iannascoli Neurologo; Natale Borriello CNR TLD nomi a dominio; Alessandro Roca Neurologo e scrittore con il libro “Come sopravvivere ai social network. Linee guida per prevenire effetti collaterali”. Modera Stefania Guiotto Giornalista.

Con la partecipazione della Ensemble Giannone – Da Vinci – De Amicis; Studenti – alla chitarra: Chiara e Rosita, ai Flauti: Emilia, Marina, Mariateresa, Aurora, Flora, Rosalia, Gianmarco, al Pianoforte: Lorenzo, Rosa, Salvatore, ai violini; Francesco, Davide, Sophie, Sophia, Michele, Timoty; e i Maestri – Francesco Chiacchio, chitarra; Mariacristina D’Abrosca, pianoforte; Mario Ricciardi, flauto traverso; diretti dal Maestro Gerardina Rainone, Violinista.

Giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 15.00 corso di aggiornamento di deontologia Ordine Dei Giornalisti Campania dal titolo “Le Carte di Treviso e di Napoli, Deontologia e rispetto delle generazioni”. Intervengono Giuseppe Vozza Sindaco Comune Casagiove; Gennaro Caiazza Assessore alla Cultura Comune Casagiove; Francesco Manca Segretario Generale Accademia Studi Giuseppe Toniolo APS; Raffaele Mazzarella Direttore Festival della Vita; Annamaria Rufino, Ordinaria di Sociologia dell’ambiente costruito e di Sociologia del territorio UNI Vanvitelli, Antonio Crispi Auser Casagiove.

Relatori Ottavio Lucarelli Presidente Ordine dei Giornalisti della Campania Carola Barbato Presidente Corecom Campania e Coordinatrice Corecom delle Regioni e delle Provincie Autonome d’Italia; Guido Pocobelli Ragosta, Presidente Unione Cattolica Stampa Italiana UCSI Campania, Stefania Guiotto Giornalista.

Corso valido per l’aggiornamento deontologico giornalisti. 6 Crediti. Aperto al pubblico.

Domenica 1°febbraio 2026 alle ore 17.00 finissage. Intervengono Giuseppe Vozza Sindaco di Casagiove; Gennaro Caiazza Assessore alla Cultura comune Casagiove; Raffaele Mazzarella Direttore Festival della Vita; Don Ampelio Crema Presidente San Paolo Onlus; Don Antimo Vigliotta Direttore Caritas Diocesana; Pina Martino referente AIFO Casagiove. Con piccola esposizione di mostra artigianato amatoriale Elilù.

Per visite al di fuori degli eventi è necessaria la prenotazione inviando una e-mail a pensieroliberonetwork@gmail.com. I programmi in calendario potrebbero subire leggere variazioni, le iniziative in versione integrale sono scaricabili al sito www.festivaldellavita.it