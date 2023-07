CENTRI ESTIVI: 70MILA EURO PER LE FAMIGLIE CASERTANE

Il Comune di Caserta è risultato beneficiario di un finanziamento di 70mila euro destinato

ai Comuni per le attività socio-educative nei centri estivi. Il fondo, erogato dal ministero per

la Famiglia di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, riguarda le attività

svolte nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2023.

Nei prossimi giorni il Comune di Caserta pubblicherà un avviso con le modalità di accesso

al contributo, che potrà essere richiesto dalle famiglie che hanno fruito o stanno fruendo

dei servizi dei centri estivi. Tali famiglie dovranno presentare copia delle ricevute di

pagamento per le attività svolte o, nel caso di iniziative non ancora realizzate, si

impegnano a trasmettere, una volta terminate le attività, la necessaria documentazione

per ottenere il rimborso.

Il contributo (uno per ogni minore) a rimborso della spesa documentata ed effettivamente

sostenuta sarà assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base di una

graduatoria di assegnazione formulata per ordine di ISEE crescente, ovvero dal valore più

basso a quello più alto.

A parità di valore ISEE sarà data priorità al bambino/ragazzo di età maggiore. In caso di

ulteriore parità, si procederà in base all’ordine di presentazione della domanda. Il rimborso

della spesa documentata ed effettivamente sostenuta potrà essere totale o parziale e,

comunque, almeno pari al 50% dei costi. Il contributo verrà erogato direttamente alle

famiglie mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente indicato in sede di

domanda.

Le risorse verranno assegnate per ogni bambino/a o ragazzo/a appartenente al nucleo

familiare; di conseguenza, la medesima famiglia, se utilmente collocata in graduatoria,

potrà essere destinataria di più contributi, per ciascuno dei minori a carico.

“Anche quest’anno – ha spiegato l’Assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura, Enzo

Battarra – l’Amministrazione dà la possibilità a tante famiglie di poter ottenere dei rimborsi

e quindi un sostegno concreto per attività importanti in favore dei ragazzi. Siamo sempre

attenti alle necessità dei più deboli e questa iniziativa va in questa direzione”.

“A breve – ha aggiunto l’Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Lucia –

pubblicheremo un avviso, consentendo a molti nuclei familiari di accedere a queste

risorse. In un periodo come questo, con le scuole chiuse, tanti genitori hanno l’esigenza di

lasciare i propri figli in luoghi sicuri durante l’orario di lavoro. Il Comune ha il dovere di

sostenere queste famiglie, soprattutto quelle che si trovano in stato di necessità”.