Centro Commerciale Campania: Caos Green-Pass

Caserta. Come ormai noto dal 6 Agosto scorso per entrare in un locale è indispensabile esibire il Green-Pass , in alternativa si puo’ esibire la certificazione di avvenuto tampone almeno 48 ore prima .

Nella mattinata di oggi, sabato 7 Agosto, sono pervenute alla nostra redazione segnalazioni riguardo alcune discussioni avvenute al Centro Campania dove , a quanto pare, non sembra essere chiaro a tutti i commercianti il contenuto del decreto statale in vigore da venerdi 6 agosto.

Procediamo con ordine.

Secondo il racconto che alcuni cittadini hanno fatto alla nostra redazione , all’ ingresso delle attività di ristorazione del Centro Campania i gestori hanno attivato un sistema di controllo formato di fatto da una persona munita di tablet alla quale , prima di accedere al locale, l’ utente deve esibire il Green- Pass la cui autenticità viene controllata con apposita applicazione .Fino a questo punto tutto sembra andare secondo le regole.

Qualcuno non ha spiegato però agli addetti al controllo che nel decreto statale oltre al Green- Pass , per avere libero accesso ad un locale è sufficiente esibire una certificazione di avvenuto tampone 48 ore prima.

Su questo secondo punto sembrano siano nate molte discussioni alcune delle quali , sempre secondo le segnalazioni arrivate alla nostra redazione, stavano degenerando . I controllori ,se da un lato sono stati impeccabili nel verificare il Green- Pass ,dall’ altro sono apparsi inefficienti su quello del avvenuto tampone, non permettendo di fatto l’ accesso ai locali alle persone che hanno esibito tale documento..

” Non avendo a disposizione nessun mezzo per controllare l’ autenticità del vostro documento , non posso farvi accedere”. In questo modo i controllori avrebbero risposto a tutti coloro i quali hanno esibito la documentazione di avvenuto tampone effettuato nelle precedenti 48 ore . Da qui le numerose discussioni che stamattina hanno creato caos all’ interno del centro commerciale ma che, soprattutto, hanno evidenziato la confusione che ancora regna sovrana intorno al Green Pass che continua ad essere ,troppe volte, oggetto costante di polemiche in questa infuocata metà di estate.