Centro Commerciale Campania. Il 2020 inizia con la solidarieta’

Tradizionale appuntamento con la solidarietà al Centro Commerciale Campania di Marcianise.

Nel giorno dell’Epifania sono state consegnate, a tre associazioni operanti in Terra di Lavoro, tre somme in denaro.

Grazie alla generosità dei clienti del Centro Commerciale Campania, attraverso le offerte libere per l’iniziativa “ Scatta la tua foto con Babbo Natale”, sono stati raccolti 2680 euro per associazione AIPD sezione Caserta che si occupa di fornire assistenza alle persone ‘down’.

Per l’attività “Specchio magico” sono stati raccolti 648 euro e devoluti all’associazione EMMEPI4EVER di San Tammaro che fornisce aiuto e sostegno alle persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare.

Inoltre, come ogni anno, il Consorzio Esercenti del centro Commerciale Campania ha devoluto un assegno all’associazione onlus “Nati Liberi”, che si occupa di diritti degli animali e gestisce da anni il canile e il gattile comunale di Caserta, in questo caso 500 euro.

A consegnare gli assegni Gennaro Santoro, in rappresentanza del Consorzio Esercenti del Campania.