Centro Vaccinale Caserma Magrone. Oggi 100 giorni di attività’

Centro Vaccinale della Caserma Mauro Magrone di Maddaloni sede della Scuola di Commissariato del Esercito Italiano di cui è comandante il Gen Francesco Riccardi oggi raggiunge 100 giorni di attività iniziata il 01,giugno con la collaborazione del personale sanitario della ASL di Caserta di cui è direttore il dott. RUSSO. La media giornaliera di questi primi cento giorni è di 468 vaccini per un totale di 46707. Il Centro ubicato nel ex padiglione Arte Bianca della Caserma Mauro Magrone è stato inaugurato dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero. Infine ricordiamo che si possono vaccinare tutti coloro che hanno compiuto 12 anni senza prenotazione. Basta presentare la tessera sanitaria e per i minorenni almeno la presenza di un genitore.