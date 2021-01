Centurano-Crollo di una palazzina a Centurano

Centurano-Si è temuto il peggio, il crollo è avvenuto lungo la via D’Elena, una stradina di via Giulia a Centurano di Caserta, quando questa mattina è crollata parte di una palazzina per fortuna disabitata. Il crollo è avvenuto in mattinata, non ci sono vittime, anche se alcune auto sono rimaste danneggiate, sepolte dalle macerie.

Secondo i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto l’edificio praticamente abbandonato che era già abbastanza malandato, è crollato molto probabilmente a causa delle copiose piogge degli ultimi giorni.

Nel corso della giornata l’intera costruzione però sarà abbattuta del tutto per evitare ulteriori rischi ed il crollo improvviso anche della porzione di parete restante, la stradina è abbastanza stretta ed è difficile fare veicolare macchine e pedoni.