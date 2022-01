Cerca di far indossare la mascherina , viene colpito con un pugno

Un pugno in pieno viso, che le ha causato un ematoma sul labbro e un trauma cranico. Conseguenza dell’aver cercato di far rispettare le norme anti contagio mentre era al lavoro in stazione: aveva invitato un viaggiatore ad indossare la mascherina Ffp2 per restare in metro, facendo presente che, in caso contrario, sarebbe dovuto scendere. La vittima è una capotreno del trasporto regionale, aggredita oggi, 28 dicembre, all’interno della stazione della metropolitana di piazza Garibaldi, a Napoli, davanti agli altri passeggeri della metropolitana.

La donna stava controllando il corretto utilizzo delle mascherine da parte dei viaggiatori, a seguito del sollecito di alcuni presenti. Arrivata verso la coda del convoglio, ha chiesto ad un uomo di indossarla ma in tutta risposta è stata aggredita con violenza; il responsabile ha continuato ad inveire contro di lei anche dopo averla colpita, probabilmente soltanto l’intervento di altri viaggiatori ha evitato che si accanisse sulla donna ferita.