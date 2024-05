Cerimonia di premiazione del Premio “Primavera in Versi edizione 2024”

Sabato 25 maggio dalle ore 19.00, nella splendida cornice della monumentale chiesa di Santa Maria a Piazza di Aversa, si è svolta la cerimonia di premiazione dei poeti, scrittori e disegnatori in erba. Ideato, organizzato e condotto dall’eclettico scrittore aversano Armando Pirolli, che ha curato l’evento in ogni piccolo particolare. I giovani studenti sono arrrivati in finale dopo aver superato una difficile selezione per l’alto numero di adesioni. Quattro le sezioni premiate, la poesia, il racconto, il disegno e il lavoro di classe e/o di gruppo. Inoltre sono stati assegnati due premi speciali in memoria del Vescovo Mons. Giovanni Gazza e del Parroco Mons. Don Salvatore De Filippo. Per l’edizione 2024 hanno partecipato studenti di Giugliano, Orta di Atella, Succivo, Sant’Arpino, Casaluce, Lusciano, Trentola, Casapesenna, Casaluce, Capodrise, Aversa e con la partecipazione straordinaria dei ragazzi di “Villa Liberazione” con sede in un bene confiscato a Casal di Principe e accompagnati dalle Dottoresse A. Manzi, D. Carretta, D. Fabrazzo e S. Vastante. Con la preziosa partecipazione di associazioni e fondazioni del nostro territorio tra cui :” libreria Il Dono, nella persona del prof. Fortunato Allegro, la Fondazione” Aurora ” con la vice presidente Dottoressa Eufrasia Cannolicchio, l’Associazione Culturale Attori per Caso con il Presidente Lorenzo Molitierno, la casa editrice Pasquale Gnasso editore, l’Accademia Raffaele Viviani di Napoli con l’autore Francesco Gemito, le Ditte Capasso Event di Carinaro con le sue creazioni, e la Mimabi Flower di Aversa. La giuria è stata costituita dal Parroco Don Gaetano Rosiello, dal Diacono Don Pasquale Dello Iacono, dal Presidente di Giuria avv. Enzo Lombardi, dalla Prof. Mariella Stabile, Prof. Carlotta Severino, Prof. Carla Caputo, Prof. Domenico Andreozzi, Prof. Pasquale Gnasso. Tanti Ospiti presenti per onorare questo incontro Culturale : Giuseppe Improta creatore di Moda e fotomodello, l’Avv. Pasquale Fedele, Angelo Cirillo della Conpasuni, Dott. Alessandro Gatto della Vigilanza WWF provincia di Caserta, lo scrittore Francesco Gemito, il Dott. Sergio D’Ottone Presidente del Touring Club Italiano, l’attrice Carmen Pommella, la Dottoressa Rachele Arena responsabile biblioteca Università Vanvitelli, Dott. Rosanna Santagata presidente Pro Loco di Aversa, Dott. Falco Mariangela Dirigente Medico UOSM 17 /18 Aversa, la Dirigente Scolastica prof. Caterina Genovesi, dal programma The Voice Senior il prof. Giuseppe Mariniello, l’organizzatrice di eventi Culturali Dottoressa Rachele Romano, la Dottoressa Natalina Quarto presidente FIDAPA, la Dottoressa Alessandra Mascia per l’Inedito Letterario, il Dott. Giuseppe Lettieri Direttore Responsabile di Nerosubianco, Speranza Cardillo per La Rampa, il chitarrista Massimiliano Cecala, la dirigente Medico Dottoressa Elena Morrone della UOSM 17 /18 di Aversa e la cantautrice Vincenza Purgato. Dopo la cerimonia di premiazione, è stata inaugurata negli spazi della casa canonica la mostra di tutti i lavori arrivati all’attenzione della Giuria.Questi i nomi dei ragazzi che hanno conquistato il Podio. Per la Sezione Racconti :1)Corvino Ginevra Istituto Pascoli, 2) Gruppo IV G Liceo de Carlo di Giugliano, 3) Iamicella Francesca Pia Istituto Pascoli. Per la Sezione Disegno : 1)Di Filippo Andrea Istituto Gaglione, 2) Esposito Salvatore Istituto D. Cimarosa, 3) Mormile Federica plesso Villano Orta di Atella. Premio Speciale in memoria di Mons. Salvatore De Filippo assegnato a Giosuè Piccolo. Premio Speciale in memoria del vescovo Mons Giovanni Gazza assegnato ad, Anastasia Pascarella. Sezione Poesia :1) Palmieri Matteo liceo classico Cirillo, 2) Rammairone Emmanuel istituto Pascoli , 3) Romano Sarah istituto Pascoli. Per la Sezione Lavori di classe e /o di gruppo : 1) Gruppo ITCG Andreozzi, 2) Classe III C istituto Cimarosa, 3) Classi 1A_B_E Plesso Villano Orta di Atella. Targa Fondazione Aurora assegnata alla scuola Villano di Orta di Atella, targa Pasquale Gnasso editore assegnata all’Istituto Comprensivo di Casapesenna, targa Fondazione Aurora assegnata all’istituto Gaglione di Capodrise, targa Attori per Caso assegnata all’Istituto Rocco Cav. Cinquegrana di Sant’Arpino, targa Accademia Raffaele Viviani assegnata all’Istituto D. Cimarosa di Aversa. Un riconoscente grazie ai Volontari della Parrocchia Santa Maria a Piazza per il loro prezioso contributo. L’appuntamento è per l’edizione 2025.