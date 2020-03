Cerreto (FDI Caserta): “Coronavirus, i sindaci attivino presidi per identificare coloro che stanno arrivando dalla zona rossa”

La gestione dilettantesca del governo che ha annunciato un decreto di chiusura della Lombardia e di altre 11 province ha creato un flusso inaspettato verso il mezzogiorno, stanno pertanto arrivando con treni e autobus centinaia di persone nella nostra provincia. Marco Cerreto commissario provinciale di FDI Caserta ha dichiarato : “Purtroppo chi ha scelto di uscire dalla zona rossa non sta facendo una cosa ne saggia ne giusta, ne comprendiamo forse la portata umana, ma tale dinamica rischia seriamente di compromettere la tenuta del nostro sistema sanitario che di certo non è paragonabile a quello del nord est con conseguenze devastanti, pertanto chiedo al Sindaco di Caserta Carlo Marino e a tutti i sindaci delle città con scali ferroviari strategici e stazioni di pullman di attivare immediatamente presidi al fine di identificare coloro che provengono dalla zona rossa, imporre pertanto la quarantena come prevista dal DPCM sul contenimento della diffusione del Covid 19, vi è bisogno della massima allerta e della massima collaborazione in un momento caotico ma che rischia di essere esiziale per il nostro sistema di tenuta sanitario, ho sentito anche la Senatrice Petrenga che in queste ore sta provvedendo a raccogliere informazioni da esternare evidentemente al prefetto nella giornata di domani, siamo pronti a collaborare ma le autorità locali facciano la loro parte prima che sia troppo tardi“.