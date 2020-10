Cesa/ancora aumento contagi covid19

Cesa/Secondo i dati ASL sarebbero 39 i positivi al coronavirus

Queste le dichiarazioni del sindaco Vincenzo Giuda sull’aumento dei malati covid

“Oggi il Dipartimento di Prevenzione Collettiva dell’Asl mi ha comunicato i nominativi di altri 7 nostri concittadini risultati positivi al Covid-19 e di un guarito. Il bilancio attuale è di 39 persone attualmente positive. Premetto che si tratta di un dato non reale: ci sono ancora molte persone che hanno eseguito i tamponi nei laboratori privati e non risultano all’Asl. Ci sono molti che ci hanno contatto per avvisare della loro positività ma non sono stati comunicati dall’Asl al Comune”.

Ci sono anche problemi di comunicazione tra i vari enti, per cui il sindaco di Cesa ha intenzione di scrivere ad assessori e dirigenti dell’Asl per ottenere chiarimenti per dare delle risposte più immediate e precise ai cittadini