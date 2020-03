Cesa. Attivato numero per l’emergenza Coronavirus

Attivato numero per l’emergenza Coronavirus. 380.4747277 è il numero da chiamare per l’emergenza territoriale per il virus Codiv-19.

Il numero è a disposizione:

Per le persone anziane ed ammalate, cui è sconsigliato uscire di casa;

Per le persone in isolamento domiciliare.

Contattando questo numero potranno ricevere assistenza domiciliare con l’ausilio dei volontari della Protezione civile. Questo numero potrà essere utilizzato anche per segnalare la presenza sul territorio di persone provenienti dalle cosiddette “Zone Rosse” (le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e tutta la Regione Lombardia).