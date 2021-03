Cesa. L’amministrazione comunale lancia il Webinar divulgativo, denominato “SuperBonus al 110%

Ieri abbiamo seguito il Webinar divulgativo, denominato “SuperBonus al 110%, un’occasione di unica di sviluppo e sostenibilità”, promosso dal Comune di Cesa in collaborazione con Ance Benevento e Ance Caserta.

L’iniziativa dell’amministrazione targata Guida, è stata capeggiata dal consigliere comunale PSI Francesco Maria Turco, che espressamente ha annunciato un introduzione importante, prima in tutta la provincia di Caserta.

“Questo convegno on line – spiega il consigliere Turco – è preliminare alla realizzazione di uno sportello comunale che sarà capace di fornire consulenza gratuita ai soggetti interessati”.

Soddisfazione negli ambienti della Federazione PSI di Caserta.

Ottimo il lavoro che sta svolgendo il nostro consigliere Socialista Turco- dichiara Espedito Ziello, uno dei coordinatori provinciali – aprire uno sportello comunale gratuito per i Bonus in materia edilizia, è un valore aggiunto amministrativo del Comune Cesano, che va’ incontro alle esigenza di una intera collettività. Un primariato per tutto l’agro-Atellano.

A conferma dell’ottima iniziativa anche i complimenti al giovane consigliere PSI Turco, da parte del segretario regionale PSI, Michele Tarantino, che individua nei giovani amministratori Socialisti, il presente ed il futuro del Partito.