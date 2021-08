Cesa, “Libri sotto le stelle”, Presentazione del testo “Pasolini attraverso i racconti”

Cesa– Nell’ambito del ciclo “Libri sotto le stelle” organizzato dal Comune di Cesa, in collaborazione con la Pro loco Cesa, il 4 settembre ,alle ore 19:30, in Piazza De Michele sarà presentato il testo “Pasolini attraverso i racconti”, Pasquale Gnasso editore 2021, del prof. Pasquale Vitale e della prof. ssa Mary Gagliardini. Interverranno per i saluti istituzionali il sindaco Vincenzo Guida, l’assessore alla cultura Francesca D’Agostino, la Presidente della Pro loco Cesa Angela Oliva. Introdurrà la prof.ssa Anna Cavaliere, Ricercatrice presso il Dipartimento di scienze giuridiche Università di Salerno, che lascerà la parola agli autori.

La Locandina