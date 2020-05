CESA – Parte il concorso “Buon Compleanno Repubblica” edizione 2020

CESA – L’Amministrazione comunale di Cesa, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Cesa e con l’Associazione Nazionale Reduci e Combattenti di Cesa ha promosso, anche quest’anno, il concorso “Buon Compleanno Repubblica”. In occasione della Festa del 2 giugno, giornata in cui si celebra la Repubblica Italiana, è stata promossa questa iniziativa che ha come scopo principale il coinvolgimento dei giovani.

Si potrà partecipare con un disegno, un video, un cartellone, sottolineando l’importanza della ricorrenza. Possono partecipare tutti i ragazzi residenti di Cesa di età compresa tra i 5 e i 14 anni. La partecipazione è divisa per fasce di età, il gruppo A è composto dai ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 7 anni, il gruppo B, di età compresa tra gli 8 ed i gli 11 anni, il gruppo C di età compresa tra i 12 ed i 14 anni.

La partecipazione è gratuita e per farlo occorre inviare un messaggio alla pagina Facebook “Cesa Buon Compleanno Repubblica 2020” specificando i seguenti dati: Nome e cognome del partecipante, Età, Nome e cognome del genitore, Indirizzo, Recapito telefonico di uno dei genitori, Foto o video della creazione. Sulla pagina verranno caricate le foto di ogni singolo partecipante in ordine cronologico di arrivo, fino alle ore 12:00 del 1 giugno 2020.

Tutti, quindi, potranno sfidarsi nella realizzazione che saranno premiate dai likes (mi piace) totalizzati nella pagina in base al gruppo di appartenenza. Saranno premiati i partecipanti che raggiungeranno il maggior numero di likes in base al gruppo di appartenenza. La premiazione avverrà il 2 giungo 2020 (orario e location saranno comunicati successivamente). Ai primi classificati per ogni gruppo saranno donati dei tablet.