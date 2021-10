Cesa, Riuscita la presentazione del libro “Rapsodia”

Cesa, Doppio evento presso il parco Lepre del Comune di Cesa. È stato presentato con successo questa mattina, presso il parco giochi Lepre, del comune di Cesa, il libro Rapsodia. Il testo, opera delle autrici Sofia Flauto e Ida Brancaccio, con illustrazioni di Alba Fagnano è un racconto teatrale. Hanno preso parte all’evento, oltre alle autrici, anche : il Sindaco Enzo Guida; Giusi Guarino, vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali; l’assessore alla cultura Francesca D’Agostino. Nel corso della presentazione, è intervenuta con alcune letture , anche la giovanissima Angela Turco, diversamente abile. La protagonista del libro, voce narrante, cerca di comprendere e trovare una soluzione all’angoscia dei giorni più difficili della pandemia da Covid-19. Il racconto si muove tra realtà e fantasia proprio per superare il difficile periodo dal quale non siamo, tra l’altro, nemmeno completamente usciti. Il sindaco, Enzo Guida, si è espresso definendo il libro come “ un testo valido che tratta un tema molto attuale in quanto descrive le trasformazioni profonde operate dalla pandemia e soprattutto offre spunto per importanti riflessioni”. Anche l’assessore e vicesindaco, Giusi Guarino, ha descritto il libro come “ uno spunto in più per superare questo momento”. Nel suo intervento, invece, l’assessore alla cultura Francesca D’Agostino, ha sottolineato l’importanza di un lavoro letterario di questo tipo “in quanto la vita della protagonista è un po’ l’esempio di quanto abbiamo vissuto tutti noi negli ultimi due anni”. È stata poi la volta dell’autrice Ida Brancaccio che ha rimarcato il lato positivo del racconto: “una protagonista che si affaccia libera alla vita”. Ha preso, infine, la parola l’autrice Sofia Flauto che, oltre ad esprimere il significato più profondo del testo, che diventa l’occasione per un percorso interiore nell’animo umano”, ha anche fatto a notare “l’importanza della ripresa delle attività culturali, volano di rinascita per l’intera comunità”. Ha ringraziato per questo gli amministratori locali. Dopo la presentazione del testo, i membri dell’amministrazione ed il parroco Don Peppino Schiavone hanno inaugurato i giochi inclusivi del Parco. Questa novità è stata accolta con entusiasmo dai presenti.

