Cesti e panettoni alle donne vittime di violenza. L’iniziativa di Calatia Rosa

Caserta/Maddaloni.L’associazione “Calatia rosa” di Clemente di Crescenzo, attiva sul territorio per la difesa, l’accoglienza e il sostegno a donne vittime, in vista delle prossime festività natalizie ha organizzato un’ importante iniziativa di solidarietà.

Ieri, nella nuova sede di Caserta sono stati consegnati cesti natalizi, panettoni e bottiglie di spumante acquistati dall’associazione ed in parte donati dal supermercato 365 di Maddaloni. I volontari dell’associazione hanno distribuito questi doni a famiglie bisognose, ed in particolare a tante donne separate vittime di violenza, già supportate da Calatia Rosa. L’iniziativa si ripeterà nei prossimi giorni in altre città della provincia

Per il prossimo anno già tante le iniziative in cantiere. Si continuerà con la pet therapy, corsi di difesa personale e sta partendo anche un progetto di banco alimentare a Maddaloni e Caserta.

Il presidente Di Crescenzo ed i volontari augurano a tutti buone feste, ricordano che l’associazione è presente sulle province di Caserta e Benevento con figure professionali specializzate ed attività mirate ad aiutare le fasce più deboli, in particolare le vittime di violenza e bullismo