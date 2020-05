Champions, sarà rivoluzione?

Sarà un finale di stagione completamente diverso da quello che siamo abituati a vedere. Ovviamente visti i tempi ristretti che avranno le due competizioni, potrebbe esserci una rivoluzione sul format iniziale.

Il ritorno in campo della Champions potrebbe essere il giorno 8 agosto, in modo da completare gli ottavi di finale. Una della novità potrebbe essere che il quarto di finale si giochi in gara unica, con poi semifinali e finale da giocare in Turchia.

Per il momento queste sono solo ipotesi ma questa sembra essere quella che più convince e che chissà magari possa rendere divertente questa fase finale.

Ora però la Uefa deve aspettare anche per capire come si muoveranno i campionati nazionali, l’idea è quella di finire le competizioni entro fine agosto.