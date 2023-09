Charlotte M. incontra i fan al Centro Commerciale Campania Il 15 Settembre in Piazza Campania

La giovanissima artista Charlotte M. arriva al Centro Commerciale Campania

di Marcianise, in provincia di Caserta. Venerdì 15 settembre, alle 17:30, in

Piazza Campania incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album “Crush”.

Charlotte M., all’anagrafe Charlotte Moccia, è tra le più popolari content

creator in Italia, icona della GenZ, ha all’attivo tre romanzi, un fumetto,

canzoni, video e un film.

Per accedere al firmacopie bisogna acquistare l'album, disponibile presso la

Mondadori Megastore del Centro Campania, e scaricare l'app

IO&CAMPANIA. Il pass può essere ritirato a partire dalle ore 10:00 del 13

settembre presso l'Info Point di Piazza Centrale.